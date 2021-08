Vuoi guardare il video di “Uno weekend Rai 1” puntata 21 agosto 2021?

“Uno weekend Rai 1” puntata 21 agosto 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Uno weekend Rai 1”, puntata 21 agosto 2021, è il programma con Anna Falchi e Beppe Convertini sull’Italia dei mercati. Quella, poi, che ancora sopravvive, soprattutto in provincia e che, per fortuna, la pandemia non ha cancellato. Il mercato, inoltre, con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo. Dove, poi, si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta. La trasmissione, inoltre, restituisce il senso di una Italia che ritrova i suoi riti collettivi.

E che, poi, assegna ad ogni giorno della settimana un valore simbolico. Comunque, è il programma con Anna Falchi e Beppe Convertini sull’Italia dei mercati. Quella, poi, che ancora sopravvive, soprattutto in provincia e che, per fortuna, la pandemia non ha cancellato. Il mercato, inoltre, con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo. Dove, poi, si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta.

