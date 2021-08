Vuoi guardare il video di “Uno weekend Rai 1” puntata 1 agosto 2021?

“Uno weekend Rai 1” puntata 1 agosto 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Uno weekend Rai 1”, puntata 1 agosto 2021, è il programma con Anna Falchi e Beppe Convertini sull’Italia dei mercati. Quella, poi, che ancora sopravvive, soprattutto in provincia e che, per fortuna, la pandemia non ha cancellato. Il mercato, inoltre, con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo. Dove, poi, si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta. La trasmissione, inoltre, restituisce il senso di una Italia che ritrova i suoi riti collettivi.

E che, poi, assegna ad ogni giorno della settimana un valore simbolico. Comunque, è il programma con Anna Falchi e Beppe Convertini sull’Italia dei mercati. Quella, poi, che ancora sopravvive, soprattutto in provincia e che, per fortuna, la pandemia non ha cancellato. Il mercato, inoltre, con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo. Dove, poi, si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta.

“Uno weekend Rai 1”, puntata 1 agosto 2021, è il programma con Anna Falchi e Beppe Convertini sull’Italia dei mercati. Quella, poi, che ancora sopravvive, soprattutto in provincia e che, per fortuna, la pandemia non ha cancellato. Il mercato, inoltre, con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo. Dove, poi, si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta. La trasmissione, inoltre, restituisce il senso di una Italia che ritrova i suoi riti collettivi.

E che, poi, assegna ad ogni giorno della settimana un valore simbolico. Comunque, è il programma con Anna Falchi e Beppe Convertini sull’Italia dei mercati. Quella, poi, che ancora sopravvive, soprattutto in provincia e che, per fortuna, la pandemia non ha cancellato. Il mercato, inoltre, con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo. Dove, poi, si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta.

“UNO WEEKEND RAI 1” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 1 AGOSTO 2021

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO