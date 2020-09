Vuoi guardare il video di “Una pezza di Lundini RaiPlay” puntata 15 settembre 2020?

“Una pezza di Lundini RaiPlay” puntata 15 settembre 2020 (VIDEO)

“Una pezza di Lundini RaiPlay”, puntata 15 settembre 2020, è uno show all’insegna del surreale. In ogni appuntamento, poi, il comico romano sostituisce un programma che per vari motivi non va in onda, mettendoci appunto ‘una pezza’. Lundini, inoltre, punteggia la trasmissione con le sue proverbiali gag tra il bizzarro e lo stralunato. Nelle quali, poi, l’irriverenza tocca tutti gli ambiti, sociali e di moda, la politica e l’intrattenimento. Comunque, è uno show all’insegna del surreale.

