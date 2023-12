30 Dicembre 2023

Un nuovo record di incassi nel 2023: “C’è Ancora Domani” supera persino “Barbie”

Un nuovo record di incassi nel 2023: “C’è Ancora Domani” supera persino “Barbie”

da laprovinciacr.it

Il 28 dicembre, C’è ancora domani, il film diretto da Paola Cortellesi, ha raggiunto un traguardo straordinario. Superando tutti gli altri incassi cinematografici del 2023 in Italia. Questo successo ha sconfitto persino il fenomeno mondiale dell’estate, Barbie, diretto da Greta Gerwig.

Un successo strabiliante: oltre 32 milioni di euro

Con gli incassi totali di 32 milioni e 250mila euro registrati il 28 dicembre, il film in bianco e nero che segna il debutto di Paola Cortellesi come regista ha conquistato il pubblico italiano. Questa cifra ha superato il precedente campione d’incassi del 2023, Barbie, che aveva guadagnato 32 milioni e 122mila euro. Da notare che entrambi i film sono diretti da donne, confermando il crescente ruolo femminile nel mondo cinematografico.

Un anno di successi al femminile

Il 2023 è stato un anno segnato da successi femminili. Non solo nel cinema ma anche nella musica con Taylor Swift e Beyoncé che hanno raggiunto vette straordinarie. C’è ancora domani si è posizionato al primo posto, seguito da Barbie. Nell’anno in cui le donne hanno dimostrato di essere protagoniste indiscusse.

Oltre il Cinema: Un Racconto di Emancipazione Femminile

C’è ancora domani è molto più di un semplice film di successo. Il suo impatto va oltre lo schermo, diventando un vero e proprio caso di studio. La regia di esordio di Cortellesi, con la sua storia in bianco e nero, ha toccato il cuore degli spettatori italiani. Il film offre un ritratto agrodolce della migliore tradizione della commedia italiana. Narrando l’emancipazione femminile nel primo dopoguerra. Si sofferma sul primo storico voto delle donne il 2 giugno 1946, con le lunghe file fuori dai seggi. E esplora il ruolo delle donne nelle famiglie e la lotta per i diritti attraverso la storia di tre donne comuni. La protagonista Cortellesi, la giovane figlia Romana Maggiora Vergano e l’amica fruttivendola Emanuela Fanelli.

Intervista a Paola Cortellesi: il successo inatteso

In un’intervista con Walter Veltroni sul Corriere della Sera, a una domanda sull’inaspettato successo del film, Cortellesi ha risposto: “Ovviamente no. Speravo che si diffondesse, magari crescendo nel tempo, un’emozione. Quello che sognavo erano sale piene e grande partecipazione emotiva.” Cortellesi ha poi sottolineato il perfetto equilibrio tra i registri nel film. Ispirato dalla capacità de La vita è bella di Roberto Benigni di affrontare tragedie umane con leggerezza. Citando anche Il grande dittatore di Chaplin, ha espresso la sua convinzione che la leggerezza non tolga gravità al dolore.

Un successo duraturo: la classifica dei film italiani di maggior incasso dal 1995

C’è ancora domani si è posizionato al quinto posto nella classifica dei film italiani con maggior incasso di tutti i tempi dal 1995, anno delle rilevazioni di Cinetel. La classifica è stata dominata dai film di Checco Zalone nei primi quattro posti, con Quo vado al vertice con 65,3 milioni di euro. La vita è bella di Benigni è al sesto posto, seguito da altri successi come Benvenuti al Sud, Chiedimi se sono felice e Natale sul Nilo. Cortellesi è presente anche nella top 10 dei maggiori incassi in Italia, tra film italiani e internazionali di sempre. Piazzandosi al nono posto in una classifica guidata da Avatar di James Cameron.

Conclusioni: un successo eccezionale per C’è Ancora Domani

In sintesi, il successo travolgente di C’è ancora domani rappresenta un trionfo per il cinema italiano e una vittoria per la narrazione di storie che vanno al di là dell’intrattenimento puro. Paola Cortellesi ha dimostrato la sua abilità non solo come attrice, ma anche come regista. Portando sul grande schermo una storia coinvolgente di emancipazione femminile. Con un pubblico che continua ad affluire nei cinema, il futuro di questo film sembra promettente. Confermando la sua posizione di rilievo nel panorama cinematografico del 2023.

TRIONFI E DELUSIONI AL BOX OFFICE 2023: UN ANNO DI RECORD E FALLIMENTI CINEMATOGRAFICI