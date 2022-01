“Un eroe” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Lucky Red

Genere: Drammatico Thriller

Anno: 2021

Regia: Asghar Farhadi

Cast: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaiy, Sahar Goldust, Maryam Shahdaei, Alireza Jahandideh, Ehsan Goodarzi, Sarina Farhadi, Farrokh Nourbakht, Mohammad Aghebati, Saleh Karimai

Durata: 127 minuti

Paese: Francia, Iran

Voto (media ponderata): 3.5 (su 5)

La trama

Rahim è in prigione a causa di un debito che non è stato in grado di pagare. Durante un congedo di due giorni, cerca di convincere il creditore a ritirare la denuncia. Ma le cose non vanno come previsto…

"Un eroe" scheda e recensioni del film – La recensione di Cinematographe.it

Un eroe di Asghar Farhadi è un film in fondo non completamente riuscito, soddisfacente e risolto (non che una risoluzione fosse necessaria). E’ senz’altro meno civile di quel che si può pensare e solo modestamente allegorico. Vi riconosciamo sì i malcostumi del suo Paese, ritrovato attraverso i film dopo due esperienze internazionali. Vi scorgiamo metafore più o meno esplicite del rapporto tra verità e menzogna, tra libertà e schiavitù. Eppure, quel che in primo luogo il film ci mostra è che l’uomo ha appreso, e mai più disimparato, a complicare. Per non fare i conti con ciò che, spesso miserabilmente, è. E soprattutto non è.

Recensione di Carolina Iacucci. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

"Un eroe" scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Dopo due esperienze internazionali poco convincenti (“Il passato” e “Tutti lo sanno”), Asghar Farhadi torna nel suo Paese. E dimostra con “Un eroe” di sapere infilare come nessuno le derive della società iraniana. Logorata, dalla burocrazia, la diffidenza, la manipolazione. Asghar Farhadi torna in Iran e firma il film sociale perfetto.

Recensione di Marzia Gandolfi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

È davvero un piacere ritrovare un Farhadi così ispirato. Come nelle sue migliori opere la sceneggiatura è ottima, con una trama articolata e ricchissima di spunti e dilemmi morali. A questo si aggiunge una direzione degli attori perfetta che culmina in un’interpretazione davvero impressionante di Amir Jadidi. Farhadi è tornato e con lui il miglior cinema d’autore degli ultimi decenni.

Recensione di Luca Liguori Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

