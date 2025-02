16 Febbraio 2025

“Ulisse il piacere della scoperta – La Sicilia di Montalbano” Rai 1 streaming – 17 febbraio 2025 (VIDEO)

Ulisse il piacere della scoperta – La Sicilia di Montalbano

Viaggiamo sulle orme del commissario Montalbano in un angolo della Sicilia unico e affascinante. Poi scopriamo i luoghi che hanno reso celebre la serie televisiva ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Inoltre, questi paesaggi incantati offrono una straordinaria bellezza naturale.

Le località imperdibili

Scicli accoglie i visitatori con il suo barocco straordinario. Poi Ragusa Ibla regala scorci pittoreschi tra vicoli e chiese. Inoltre, Modica incanta con il suo cioccolato e la sua architettura suggestiva. La Scala dei Turchi, con le sue scogliere bianche, offre panorami mozzafiato. Poi la Fornace Penna, con il suo fascino decadente, rappresenta un’icona del paesaggio siciliano.

Marzamemi conquista con la sua atmosfera marinara. Poi Donnafugata stupisce con il suo castello affascinante. Inoltre, la Valle dei Templi di Agrigento mostra un patrimonio archeologico straordinario. Tindari, con il suo santuario e la vista sul mare, completa questo viaggio affascinante.

Dove vedere la puntata

La puntata dedicata alla Sicilia di Montalbano andrà in onda su Rai 1. Poi sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Inoltre, chiunque potrà rivederla in replica sulla piattaforma.

Un’occasione imperdibile per scoprire i luoghi che hanno dato vita alle avventure del celebre commissario. Poi ogni spettatore potrà lasciarsi affascinare dalla magia di questa terra. Inoltre, il programma offrirà dettagli e curiosità inedite su queste località straordinarie.

