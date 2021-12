Vuoi guardare il video di “Uà” Baglioni Canale 5 puntata 4 dicembre 2021?

“Uà” Baglioni Canale 5 puntata 4 dicembre 2021 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“Uà” Baglioni Canale 5, puntata 4 dicembre 2021, è un lifeshow che è una sintesi di meraviglia, soddisfazione, sorpresa. Poi, è uno spettacolo mai visto per dimensioni e contenuti con protagonisti tantissimi grandi personaggi della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza. Inoltre, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Poi, è un affresco totale narrato, cantato, suonato, recitato, illustrato, ballato, improvvisato, colorato. Per, inoltre, un racconto di vita vera e di arte varia, come una corsa a mezz’aria che va da un sogno alla realtà.

