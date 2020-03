“Tutto il giorno davanti Rai” (VIDEO)

Vuoi guardare il video di “Tutto il giorno davanti Rai”?

In “Tutto il giorno davanti Rai” siamo nel maggio 2014. Migliaia di migranti, in fuga da guerre e miseria, sbarcano in Italia e soprattutto in Sicilia. Tra loro ci sono tantissimi ragazzi e ragazze, che hanno lasciato la famiglia. O l’hanno persa durante il viaggio. Sono classificati, in termini burocratesi, come ‘minori stranieri non accompagnati’. Il film racconta le storie di alcuni di loro e quella di Agnese Ciulla.

In "Tutto il giorno davanti Rai" siamo nel maggio 2014. Migliaia di migranti, in fuga da guerre e miseria, sbarcano in Italia e soprattutto in Sicilia. Tra loro ci sono tantissimi ragazzi e ragazze, che hanno lasciato la famiglia. O l'hanno persa durante il viaggio. Sono classificati, in termini burocratesi, come 'minori stranieri non accompagnati'. Il film racconta le storie di alcuni di loro e quella di Agnese Ciulla. La donna nel 2014 era Assessora alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo. E accetta di diventare la loro tutrice legale.

