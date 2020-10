Vuoi guardare il video di “Tu si que vales streaming” puntata 3 ottobre 2020?

“Tu si que vales streaming” puntata 3 ottobre 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

“Tu si que vales streaming”, puntata 3 ottobre 2020, è il programma che ha per protagonisti artisti e sportivi (o aspiranti tali). Tutti, in qualsiasi disciplina, si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. C’è, inoltre, una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra.

“TU SI QUE VALES” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 3 OTTOBRE 2020

