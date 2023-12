29 Dicembre 2023

Trionfi e delusioni al box office 2023: un anno di record e fallimenti cinematografici

da vanityfair.it

Il 2023 è stato segnato dall’incredibile successo di Barbenheimer, un fenomeno sociale globale originato da una rivalità che ha avuto un impatto positivo sul cinema. La Warner Bros ha preso la decisione audace di rilasciare il film Barbie nelle sale americane nello stesso giorno di Oppenheimer della Universal. Con l’intento di oscurare l’ultima creazione cinematografica di Christopher Nolan, “colpevole” di essersi separato dagli Studios. Il risultato? L’uscita condivisa il 21 luglio ha generato un’entusiasmante ondata di doppie proiezioni e un inevitabile “boom” al botteghino.

Il 2023 è stato anche l’anno della consacrazione per Paola Cortellesi, l’ex mattatrice di Zelig, che ha infranto ogni record con il suo debutto alla regia, “C’è ancora domani”. Questo successo le ha conferito il Biglietto d’oro e l’ha posizionata tra i primi dieci film italiani con i maggiori incassi di sempre. Ottenendo riconoscimenti sulle prime pagine di riviste di spicco come The Hollywood Reporter e Variety, la bibbia dell’industria dello spettacolo.

Tuttavia, il 2023 ha visto anche la crisi dei supereroi, evidenziata dal fallimento di The Flash, il velocista DC, che si è rivelato il più grande flop nella storia dei cinecomic. Anche l’MCU ha avuto un periodo difficile con il risultato disastroso di The Marvels. La crescente ossessione di Hollywood per i franchise sta mostrando chiari segni di cedimento, evidenziato dal deludente risultato di Indiana Jones e Il quadrante del destino.

E ora, esaminiamo i momenti salienti e i fallimenti al box office del 2023.

Momenti Salienti:

Barbie: Il film del 2023 che ha conquistato ogni record, incassando un miliardo di dollari a livello mondiale. Questo risultato ha segnato la prima volta che una regista donna, Greta Gerwig, ha raggiunto un tale successo. Piazzandosi al quattordicesimo posto tra i maggiori incassi di sempre, Barbie ha ottenuto il titolo di pellicola di maggior successo della Warner Bros.

Super Mario Bros. Il Film: Al secondo posto della classifica si trova l’indimenticabile idraulico che ha messo fine a 30 anni di deludenti adattamenti cinematografici di videogiochi. Con un incredibile incasso globale di 1,288 miliardi di dollari, il film ha polverizzato record nel settore dell’animazione, superando persino il successo di Frozen e posizionandosi come il secondo maggior incasso di sempre nel genere.

Oppenheimer: Il biopic sul padre della bomba atomica, interpretato da Cillian Murphy, si è avvicinato al miliardo di dollari, diventando il terzo maggior incasso mondiale del 2023. La sua distribuzione simultanea con Barbie ha generato il fenomeno sociale del Barbenheimer, contribuendo al successo di entrambi i film.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Si è conclusa con un grande successo l’avventura cosmica di James Gunn per l’MCU, con un incasso complessivo di 800 milioni di dollari. Questo film ha conquistato il quarto posto nella classifica dei film più visti nel 2023.

C’è ancora domani: La consacrazione di Paola Cortellesi nel 2023 è stata evidente con il suo film d’esordio alla regia, “C’è ancora domani”. Questo omaggio femminista al neorealismo ha battuto ogni record, guadagnandosi il Biglietto d’oro e posizionandosi già come il sesto film italiano di maggior successo di tutti i tempi.

Fallimenti:

The Flash: Nel 2023, la crisi dei supereroi ha raggiunto il suo apice con il fiasco di The Flash, il film sul velocista DC, che ha incassato appena 268 milioni di dollari a livello globale, nonostante un budget di 200 milioni (escludendo i circa 100 milioni spesi per il marketing).

Indiana Jones e Il quadrante del destino: Anche l’ultimo blockbuster di Harrison Ford nei panni dell’archeologo famoso, senza la guida di Spielberg, ha deluso al botteghino, rientrando a malapena nei costi di produzione con un incasso globale di 368 milioni di dollari e un budget di 300 milioni.

The Marvels: Il kolossal femminista con Brie Larson è precipitato nell’indifferenza totale, rivelando il suo status di film con meno incassi nella storia del MCU. Con soli 195 milioni di dollari globali e un budget di 250 milioni, il film ha segnato un fallimento evidente.

La casa dei fantasmi: Il remake del classico con Eddie Murphy è stato un altro “Disney disaster” del 2023. La strategia di distribuzione si è dimostrata fallimentare fin dall’inizio, con l’uscita di un film horror perfetto per Halloween in piena estate, contribuendo al suo status di flop.

In conclusione, il 2023 è stato un anno di trionfi e delusioni al box office, con nuovi record raggiunti e franchise iconici che hanno vacillato.

