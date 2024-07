20 Luglio 2024

“Tour de France” streaming – 21 luglio 2024 (VIDEO)

“Tour de France” streaming – 21 luglio 2024 (VIDEO)

Dopo il trionfo al Giro d’Italia, Tadej Pogacar tenta l’assalto alla Grande Boucle. Inoltre, il corridore sloveno affronta altri campioni delle due ruote. Poi, tra i suoi avversari ci sono Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Inoltre, le tappe possono essere seguite in streaming.

Dove guardare il Tour de France 2024 in diretta – “Tour de France” streaming – 21 luglio 2024

Il Tour de France è trasmesso in diretta su Rai 2. Inoltre, è possibile seguirlo su RaiPlay. Poi, l’applicazione RaiPlay permette di vedere le tappe ovunque. Inoltre, per chi perde la diretta, sono disponibili le repliche. Poi, Rai 2 offre una copertura completa dell’evento.

Come accedere allo streaming del Tour de France su RaiPlay – “Tour de France” streaming – 21 luglio 2024

Per vedere il Tour de France in streaming, basta accedere a RaiPlay. Inoltre, l’iscrizione a RaiPlay è gratuita. Poi, l’app permette di guardare il Tour de France su vari dispositivi. Inoltre, le tappe sono disponibili in replica. Poi, Rai 2 garantisce la copertura completa.

I protagonisti del Tour de France 2024 – “Tour de France” streaming – 21 luglio 2024

Tadej Pogacar è uno dei favoriti per il Tour de France 2024. Inoltre, Jonas Vingegaard è un forte contendente. Poi, Primoz Roglic ha dimostrato di essere in forma. Inoltre, Remco Evenepoel è un giovane talento. Poi, questi campioni si sfidano nelle tappe trasmesse in diretta su Rai 2.

Repliche e video del Tour de France su RaiPlay – “Tour de France” streaming – 21 luglio 2024

RaiPlay offre la possibilità di vedere le repliche del Tour de France. Inoltre, i video delle tappe sono disponibili per chi non può seguire la diretta. Poi, basta accedere alla sezione dedicata al Tour de France. Inoltre, Rai 2 mette a disposizione i momenti salienti. Poi, tutto il materiale è accessibile gratuitamente.

Seguire il Tour de France 2024 su Rai 2 – “Tour de France” streaming – 21 luglio 2024

Rai 2 trasmette ogni tappa del Tour de France. Inoltre, il canale offre approfondimenti e interviste. Poi, la copertura è completa e dettagliata. Inoltre, per chi preferisce lo streaming, c’è RaiPlay. Poi, le tappe sono disponibili in replica.

Perché seguire il Tour de France in streaming su RaiPlay – “Tour de France” streaming – 21 luglio 2024

Guardare il Tour de France in streaming su RaiPlay è comodo. Inoltre, si può vedere ovunque ci si trovi. Poi, l’app è facile da usare. Inoltre, offre video di alta qualità. Poi, le repliche sono disponibili per chi non può seguire la diretta.

Conclusione – “Tour de France” streaming – 21 luglio 2024

Il Tour de France 2024 promette emozioni forti. Inoltre, Tadej Pogacar è tra i favoriti. Poi, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel sono avversari di tutto rispetto. Inoltre, Rai 2 e RaiPlay offrono una copertura completa. Poi, le tappe sono disponibili in diretta e in replica. Inoltre, lo streaming permette di seguire il Tour ovunque.

“TOUR DE FRANCE” STREAMING – 21 LUGLIO 2024 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

“RAI 2” DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY – 20 GIUGNO 2024 (VIDEO)