4 Gennaio 2024

Topolino: dal divertimento all’orrore nel primo live-action horror

da bestmovie.it

Il 2024 si rivela un anno di trasformazione per il celebre personaggio Disney, Topolino. Siccome il cortometraggio del 1928 “Steamboat Willie” e il personaggio stesso diventati ufficialmente di dominio pubblico, un regista audace, Jamie Bailey, ha colto l’opportunità di portare Topolino in una nuova direzione, lontana dai suoi tratti familiari.

La nascita di “Mickey’s Mouse Trap”

“Mickey’s Mouse Trap” è il primo live-action horror della storia ad utilizzare il noto personaggio di Topolino come fulcro di una trama oscura. La mossa segue l’esempio di quanto accaduto un anno fa con Winnie The Pooh, il tenero orsetto che, appena divenuto di dominio pubblico, è stato protagonista di “Blood & Honey”, un film horror che, nonostante le aspettative, ha deluso molti dimostrandosi nient’altro che un b-movie di scarsa qualità.

Topolino: dal divertimento all’orrore nel primo live-action horror – La trama del film

La trama ufficiale del film: è il 21esimo compleanno di Alex, bloccata in un luna park a causa di un turno serale. I suoi amici decidono di sorprenderla, ma l’atmosfera si trasforma in un incubo quando un assassino mascherato da Topolino inizia a tormentarli, costringendoli a un gioco mortale per la sopravvivenza.

Paralleli con Winnie The Pooh e altro cinema horror

Il parallelismo con Winnie The Pooh è evidente nella strategia di sfruttare l’ingresso nel dominio pubblico del personaggio Disney per creare una versione horror. Tuttavia, resta da vedere se “Mickey’s Mouse Trap” sarà in grado di evitare la deriva in un b-movie poco interessante, come è successo al suo predecessore.

Guardando il trailer del film emergono elementi di cinema amatoriale, con un mix di tensione e umorismo nero. Alcune battute meta-horror indicano consapevolezza cinematografica, come quando uno dei personaggi afferma che, in un film horror, nessuno direbbe mai “Torno tra poco”, perché spesso non lo fanno.

Il film sembra anche trarre ispirazione da “Five Nights at Freddy’s”, un titolo videoludico recente noto per la sua ambientazione in locali di intrattenimento e il suo tema horror.

Topolino: dal divertimento all’orrore nel primo live-action horror – Data di uscita e aspettative dei produttori

Al momento, “Mickey’s Mouse Trap” non ha ancora una data di uscita definita, ma i produttori ambiscono a rilasciarlo, probabilmente su una piattaforma di streaming, entro marzo. Resta da vedere se il film riuscirà a bilanciare l’oscurità dell’horror con il tratto familiare di Topolino, offrendo agli spettatori un’esperienza unica e coinvolgente.

