2 Febbraio 2024

Vuoi guardare il video di “Top tutto quanto fa tendenza” RaiPlay puntata 3 febbraio 2024?

“Top tutto quanto fa tendenza” RaiPlay puntata 3 febbraio 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

"Top tutto quanto fa tendenza" RaiPlay, puntata 3 febbraio 2024, è il magazine dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all'eccellenza del Made in Italy. Greta Mauro, poi, ci porta alla scoperta di tutti gli aspetti del lifestyle griffato Italia. Spazio, inoltre, al racconto delle città più chic d'Europa.

“Top tutto quanto fa tendenza” RaiPlay puntata 3 febbraio 2024

“Top tutto quanto fa tendenza” RaiPlay puntata 3 febbraio 2024

“TOP TUTTO QUANTO FA TENDENZA” RAIPLAY PUNTATA 3 FEBBRAIO 2024 GUARDA IL VIDEO

