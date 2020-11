Vuoi guardare il video di “Titolo quinto Rai 3” puntata 20 novembre 2020?

“Titolo quinto Rai 3” puntata 20 novembre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Titolo quinto Rai 3”, puntata 20 novembre 2020, è il programma di informazione e approfondimento condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Il programma, poi, legge la realtà fuori dalla centralità romana. E’ per questo, inoltre, che va in onda in contemporanea da due studi: Napoli con Elisei e Milano con Vicaretti. Due volti giovani della Rai per, poi, una scommessa da servizio pubblico. Comunque, è il programma di informazione e approfondimento condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Il programma, poi, legge la realtà fuori dalla centralità romana. E’ per questo, inoltre, che va in onda in contemporanea da due studi: Napoli con Elisei e Milano con Vicaretti. Due volti giovani della Rai per, poi, una scommessa da servizio pubblico. Tuttavia, è il programma di informazione e approfondimento condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Il programma, poi, legge la realtà fuori dalla centralità romana. E’ per questo, inoltre, che va in onda in contemporanea da due studi: Milano e Napoli.

“Titolo quinto Rai 3”, puntata 20 novembre 2020, è il programma di informazione e approfondimento condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Il programma, poi, legge la realtà fuori dalla centralità romana. E’ per questo, inoltre, che va in onda in contemporanea da due studi: Napoli con Elisei e Milano con Vicaretti. Due volti giovani della Rai per, poi, una scommessa da servizio pubblico. Comunque, è il programma di informazione e approfondimento condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Il programma, poi, legge la realtà fuori dalla centralità romana. E’ per questo, inoltre, che va in onda in contemporanea da due studi: Napoli con Elisei e Milano con Vicaretti. Due volti giovani della Rai per, poi, una scommessa da servizio pubblico. Tuttavia, è il programma di informazione e approfondimento condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Il programma, poi, legge la realtà fuori dalla centralità romana. E’ per questo, inoltre, che va in onda in contemporanea da due studi: Milano e Napoli.

“TITOLO QUINTO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 20 NOVEMBRE 2020

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO