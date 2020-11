The Voice Senior censurata all’ultimo minuto una scena con Elettra Lamborghini ecco cosa sarebbe successo

Luca Guarnieri per trendit.it

Ieri sera su Rai 1 è partita ufficialmente la prima edizione di The Voice Senior, la versione over 60 del celebre format. Tra i giudici troviamo Al Bano Carrisi con la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Clementino e Gigi d’Alessio. Che, esibizione dopo esibizione, dovranno comporre il loro team. Ad accompagnare invece i concorrenti dal backstage al palco troviamo Antonella Clerici. Nella prima puntata di ieri abbiamo conosciuto tante storie di vita. Una concorrente in particolare ha colpito pubblico e i coach. Stiamo parlando di Viviana Stucchi, ex concorrente e vincitrice dello Zecchino d’oro con Il pulcino Ballerino. E mamma mamma di Luca Vismara, ex concorrente di Amici e de L’Isola dei Famosi. La donna, con un outfit moderno e giovanile, si è esibita sulle note di Musica (e il resto scompare), brano portato sul palco del Festival di Sanremo da Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini non viene mandata in onda?

La puntata andata in onda però avrebbe subito un taglio decisamente rilevante. In studio era presente proprio lei, Elettra Lamborghini, che avrebbe dato alcuni consigli su come twerkare. Insieme a lei sul palco la conduttrice, Loredana Bertè e Jasmine Carrisi. Questo momento goliardico però non è stato mandato in onda della puntata di ieri. Come mai? Tante testate, tra cui il Corriere, hanno fatto riferimento ad una scelta dell’ad Salini. Il quale avrebbe voluto tagliare questa scena, all’ultimo minuto, per evitare polemiche in seguito al tutorial mandato in onda a Detto Fatto, che ha scatenato un putiferio mediatico nel nostro Paese ma anche all’estero. La “lezione di twerk” di Elettra avrebbe forse potuto lontanamente ricordare il “tutorial sul come fare la spesa in modo più sensuale”?

Successivamente una fonte vicina al programma ha rivelato a Il Fatto Quotidiano che il taglio sarebbe stato necessario. Per poter chiudere la messa in onda prima della mezzanotte. La motivazione però non convince: come mai tagliare pochi minuti in cui è presente un’ospite come Elettra Lamborghini? Sempre Il Fatto, tramite la sua fonte, annuncia che la cantante dovrebbe tornare come ospite in una delle prossime puntate. Come saranno andate davvero le cose?

Musica ed Elettra scompare.

