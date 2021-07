Vuoi guardare il video di “The Unbreakable RaiPlay” puntata 22 luglio 2021?

“The Unbreakable RaiPlay” puntata 22 luglio 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“The Unbreakable RaiPlay”, puntata 22 luglio 2021, è un punto di vista inedito. E’, poi, la chiave per raccontare la capacità di andare oltre le fratture, oltre il timore di non farcela. Eleonora Abbagnato, inoltre, ci accompagna alla scoperta di cinque storie impossibili. Le storie, poi, di cinque atleti fuori dal comune. Atleti, inoltre, capaci di superare con coraggio la sfida più dura della loro vita per diventare ancora più forti di prima. Comunque, è un punto di vista inedito.

"The Unbreakable RaiPlay", puntata 22 luglio 2021, è un punto di vista inedito. E', poi, la ciave per raccontare la capacità di andare oltre le fratture, oltre il timore di non farcela. Eleonora Abbagnato, inoltre, ci accompagna alla scoperta di cinque storie impossibili. Le storie, poi, di cinque atleti fuori dal comune. Atleti, inoltre, capaci di superare con coraggio la sfida più dura della loro vita per diventare ancora più forti di prima.

“THE UNBREAKABLE RAIPLAY” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 22 LUGLIO 2O21

