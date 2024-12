19 Dicembre 2024

"The Substance" film streaming Community – 19 dicembre 2024 (VIDEO)

Introduzione

The Substance è un film del 2024 diretto da Coralie Fargeat, che mescola orrore corporeo e critica sociale. Protagoniste del film sono Demi Moore, nel ruolo di Elisabeth Sparkle, e Margaret Qualley, che interpreta Sue, una versione ringiovanita e perfetta di Elisabeth, creata grazie a un siero sperimentale chiamato “La Sostanza”.

La trama di The Substance

Il film segue Elisabeth, un’ex star di programmi di aerobica ormai dimenticata, che decide di ricorrere a una misteriosa sostanza per ritrovare la giovinezza. Tuttavia, l’iniezione del siero non ha l’effetto sperato: dal corpo di Elisabeth nasce Sue, una versione più giovane e affascinante di lei. Inoltre, Sue non è solo un prodotto del siero, ma diventa una persona indipendente che prende il controllo della vita di Elisabeth. Poi, la trama si complica quando le due donne scoprono di non poter coesistere simultaneamente: devono alternarsi ogni sette giorni, altrimenti il corpo di Elisabeth subisce terribili conseguenze​

Le tematiche principali

The Substance affronta il tema della pressione sociale sul mantenimento della giovinezza e della bellezza, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Poi, la dinamica tra Elisabeth e Sue diventa un riflesso della lotta interiore che molte donne affrontano, combattendo contro il tempo e gli standard irraggiungibili della società. Il film utilizza una forte dose di body horror per rappresentare il deterioramento fisico di Elisabeth e l’ascesa della sua controparte più giovane​

Effetti speciali e orrore corporeo

Uno degli elementi più impressionanti del film è l’uso di effetti pratici per rappresentare le trasformazioni di Elisabeth. La regista ha scelto di evitare gli effetti digitali, preferendo tecniche tradizionali di trucco e protesi per accentuare il deterioramento fisico del personaggio. Poi, queste scene visivamente disturbanti sono tra i momenti più memorabili del film, con una particolare attenzione alle fasi della trasformazione corporea di Elisabeth. Inoltre, il contrasto tra la vecchia Elisabeth e la nuova Sue evidenzia la fragilità dell’identità legata all’aspetto fisico​

Dove guardare The Substance in streaming

Se sei interessato a scoprire come si evolvono i personaggi e a immergerti nella trama inquietante, puoi guardare il film in streaming. Il video completo è disponibile su varie piattaforme online, permettendoti di vedere subito questa intrigante pellicola. Poi, la qualità della regia e delle interpretazioni rende The Substance una visione da non perdere per gli amanti del genere​.

