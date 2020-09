“The New Mutants” film recensione (NO SPOILER)

“The New Mutants” film recensione (NO SPOILER)

Distribuzione: 20th Century Studios

Regia: Josh Boone

Cast: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt, Henry Zaga, Adam Beach, Thomas Kee, Happy Anderson

Genere: Fantascienza, Azione, Horror

Durata: 94 minuti

Voto: ♥♥ 1/2 (su 5)

La trama

The New Mutants si svolge tra le mura opprimenti dell’ospedale dove cinque mutanti adolescenti, provenienti da diverse parti del mondo, sono trattenuti contro la loro volontà. I giovani protagonisti uniscono le forze per sfuggire al passato e salvare se stessi dalle fatali controindicazioni delle abilità di cui sono dotati. Su di loro veglia Cecilia Reyes, una dottoressa con una dote alquanto particolare…

Il nostro giudizio

La produzione di questo film ha avuto una gestazione lunga e travagliata tanto che, purtroppo, i tagli imposti al budget ne intaccano nettamente la qualità. Un vero peccato, perché, nonostante l’evidente penuria di mezzi, il prodotto finale non è affatto da buttare. grazie soprattutto al sapiente mix tra tematiche orrorifiche ed adolescenziali. Ispirato alle serie tv dei primi anni 2000, a metà tra “Buffy l’ammazzavampiri” e “Dawson’s creek”, la pellicola mette in scena il timore di crescere. Tutto questo facendo uscire il concetto dalla metafisica e calandolo nel reale. Praticamente, i giovani protagonisti vedono materializzarsi le loro ansie e le loro paure, nonché l’apprensione nel doverle affrontare.

Proprio dall’ispirazione alle succitate serie tv deriva una delle perplessità legate a “The New Mutants “. La sceneggiatura, infatti, nonostante sia tutto sommato ben congeniata, rimane piuttosto elementare ed ha più di qualche ingenuità. Una più delle altre è legata alla dottoressa Reyes, lasciata praticamente sola (non c’è nemmeno un guardiano, un giardiniere od un addetto alle pulizie) a gestire l’istituto e i cinque ragazzi che lo frequentano. E’ lei l’insegnante, lei la psicologa, lei la catalizzatrice dei cattivi pensieri che popolano le menti dei suoi giovani allievi. D’accordo che siamo nel campo del fantasy ma, ricordiamo, la plausibilità è comunque richiesta a qualsiasi genere di finzione.

“The New Mutants” film recensione (NO SPOILER)

Lo script, ad ogni modo, ha l’enorme merito di coltivare i giusti semi per far nascere empatia tra gli spettatori e tutti i protagonisti. Una medaglia da condividere con un cast assolutamente convincente e col regista Josh Boone, che dimostra, dopo “Colpa delle stelle”, ancora una volta di trovarsi a suo agio con gli attori adolescenti. Interessante, poi, la buona capacità mostrata nella scrittura delle storie dietro a ciascun protagonista, tutte svelate con la giusta gradualità.

Decisamente non bene, invece, e qui dobbiamo, purtroppo, tornare a parlare delle difficoltà di budget, gli effetti speciali. In film come “The New Mutants” sono fondamentali e, invece, qui deludono in maniera clamorosa, per di più in momenti chiave della narrazione come, ad esempio, il finale. Qui sta la falla più grossa di questa pellicola e, a malincuore, a davvero un aspetto fondamentale quando si tratta di giudicare un fantasy col gusto dell’horror. Questa grave mancanza non viene colmata, poi, nemmeno un po’ da una messa in scena davvero troppo basilare. Josh Boone aveva il dovere di osare di più, di trovare il guizzo, una scena madre. Invece, come i personaggi principali del film, ha paura di farsi ingoiare dai suoi timori e, una volta trovata la stabilità minima, si accontenta di camminare barcollando.

In condizioni come queste, dunque, è davvero difficile etichettare “The New Mutants” come qualcosa di più di un film d’intrattenimento. Sebbene, insomma, riesca benissimo nel suo obiettivo minimo, la pellicola si colloca in uno scomodo limbo per lo spettatore. Non saprà mai, infatti, se ha appena visto le basi per una trilogia che non vedrà mai la luce, o la sublimazione delle potenzialità di un film di serie b. Occasione sprecata? Forse. O forse no.

Francesco G. Balzano

“GRETEL E HANSEL” FILM RECENSIONE (NO SPOILER)