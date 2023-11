The Marvels: prime reazioni al nuovo film Marvel con Brie Larson

Andrew J. Salazar di DiscussingFilm ha sottolineato che, nonostante gli sforzi, “The Marvels” sembra avere alcune problematiche di montaggio, con scene che non si fondono in modo fluido e un’organizzazione che sembra mancare. Salazar ha suggerito che la causa di tali problemi potrebbe essere l’interferenza degli studi di produzione.

Daniel Howat di Next Best Picture ha definito la trama del film sciocca ma ha lodato la leggerezza e l’umorismo presenti. Ha elogiato Iman Vellani e ha affermato che il film non è eccezionale ma nemmeno un disastro.