“The Last Duel” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Walt Disney Studios

Genere: Drammatico

Anno: 2021

Regia: Ridley Scott

Cast: Matt Damon, Jodie Comer, Adam Driver, Ben Affleck, Alex Lawther

Durata: 142 minuti

Paese: USA

Voto (media ponderata): ♥♥♥ (su 5)

La trama

Jean de Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia. Jacques Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite, viene ferocemente violentata da Le Gris, si rifiuta di rimanere in silenzio. Facendosi avanti per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita. Il conseguente processo per combattimento, un estenuante duello all’ultimo sangue tra i due uomini, mette il destino di tutti e tre nelle mani di Dio.

La recensione di ComingSoon.it

Una storia, tre punti di vista. L’idea alla base di The Last Duel non pare così originale. E però. E però questa volta i tre punti di vista servono per raccontare la validità di uno solo tra essi. Tutto nel film di Scott è funzionale a supportare con la spettacolarità del cinema una vicenda vuole portare il MeToo nel XIV secolo. O meglio: a raccontare come certi soprusi e certe insensibilità, certe mancanze di rispetto e le violenze psicologiche o fisiche siano all’ordine del giorno. E come un certo sguardo degli uomini sulle donne non si sia in fondo evoluto più di tanto. Che questo possa bastare al cinema e ai suoi spettatori, nel contesto di un film che, dal punto di vista dell’immagine e del movimento, ricalca la ridondanza e il già visto (in Scott, ma non solo) senza fornire particolari spunti, è solo in virtù dei tempi e dei cambiamenti che stiamo vivendo.

Recensione di Federico Gironi. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“The Last Duel” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Mai così nero, il cavaliere per Ridley Scott ha oggi il volto di Adam Driver. Presenza fisica unica che ha costretto il cinema ad adattarsi alla sua personalità e alla sua plasticità rara. La spigolosità del suo volto offre uno straordinario profilo di rapace. Nell’armatura di Le Gris è magnifico, gioca coi limiti, inquietando e destabilizzando con parsimonia, in brevi momenti di violenza, per il resto del tempo interpreta il suddito ideale al fianco di un Ben Affleck ossigenato. Diviso in tre capitoli, quante sono le versioni che il regista filma e ri-filma con percettibili slittamenti di sguardi e intenzioni, The Last Duel orchestra battaglie (militari e sociali). E conferma Ridley Scott re della grand art dei fuochi d’artificio. In sella tra spirito didattico e divertissement, l’autore nutre la dimensione politica e storica del suo intrigo furioso.

Recensione di Marzia Gandolfi. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Ridley Scott torna a duellare. Non con un capolavoro d’altri tempi, ma un buonissimo dramma medievale ispirato a una storia vera. Questo via abbiamo raccontato nella nostra recensione di The Last Duel. Lo stupro di una donna raccontato da tre punti di vista diversi è il punto forte di un’opera fatta di sfumature. In cui emerge con forza il concetto di prospettiva. Ispirato dall’ottima sceneggiatura scritta anche da Ben Affleck, Matt Damon e Nicole Holofcener, Scott interroga la natura umana. Scomodando l’amore, l’onore e la fiducia, e ricordandoci che alcune atrocità non sono affatto dimenticate nel passato.

Recensione di Giuseppe Grossi Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

