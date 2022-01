“The King’s Man – Le origini” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures Italia

Genere: Azione, Avventura, Commedia, Poliziesco, Thriller

Anno: 2021

Regia: Matthew Vaughn

Cast: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Valerie Pachner, Alexandra Maria Lara, Alexa Povah, Barbara Drennan, Ron Cook, Branka Katic, Rosie Goddard, Dora Davis, Lucia Jade Barker, Molly McGeachin, Aaron Vodovoz, August Diehl, Nigel Lister, Kristian Nekrasov, Ian Kelly, David Calvitto

Durata: 130 minuti

Paese: Regno Unito, USA

Voto (media ponderata): 3 (su 5)

La trama

Com’è nata l’agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman? Questa storia affonda le proprie radici in Gran Bretagna, durante la Prima Guerra Mondiale: è in questo periodo che si forma una generazione di guerrieri d’élite. Colui che ha avviato lo straordinario progetto Kingsman è Orlando Oxford, il primo vero “Arthur”. Ex agente rimasto vedovo durante l’ultima guerra boera, egli con il tempo è divenuto un convinto pacifista…

“The King’s Man – Le origini” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

Anche in questo prequel, Matthew Vaughn porta avanti l’idea di cinema che è alla base della serie di Kingsman. Quella basata su un’idea di spettacolo divertente e leggero, alla fine dei conti anche superficiale. Che, però, non assume mai, o mai del tutto, i tratti baracconeschi e da giostra dei blockbuster d’oltreoceano. Appoggiandosi ad attori e accenti british che nobilitano l’operazione. Qui l’avventura s’incrocia con la storia – anzi, la fantastoria – con una trama fantasiosa. Ma che tira in ballo la I Guerra Mondiale e personaggi realmente esistiti. Vaughn gioca con elitismo, paternalismo, rivoluzioni e lotta di classe, sfidando lo stigma politico. Ma mantenendo sempre uno spirito ironicoe beffardo. Grazie al quale porta a casa serenamente il risultato.

Recensione di Federico Gironi. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

“The King’s Man – Le origini” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Prequel ambientato in uno dei periodi più bui della Storia europea. “The King’s Man – Le origini” gioca con personaggi storici e tragedie reali. Che contrastano con il tono scanzonato della serie senza però deviarla dai consueti binari. Un prequel che gioca con personaggi storici e tragedie reali. Senza deviare dai consueti binari della saga.

Recensione di Andrea Fornasiero. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Una spy story, un action movie modernissimo a livello di azione e ambientato in un tempo lontano, quando il genere ancora non esisteva. Il risultato è un mix affascinante di antico e moderno, tra Storia e fantasia.

Recensione di Maurizio Ermisino Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

