“The Father – Nulla è come sembra” scheda e recensioni del film

Distribuzione: BIM Distribuzione

Genere: Drammatico

Anno: 2020

Regia: Florian Zeller

Cast: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Olivia Williams, Rufus Sewell, Evie Wray, Mark Gatiss, Imogen Poots, Ayesha Dharker, Ray Burnet

Paese: Gran Bretagna, Francia

Durata: 97 minuti

Produzione: Trademark Films, Cine@, AG Studios NYC, Embankment Films, F Comme Film, Film4, Viewfinder

Voto (media ponderata): ♥♥♥♥ (su 5)

La trama

The Father – Nulla è come sembra, film diretto da Florian Zeller, racconta la storia di Anthony (Anthony Hopkins). Un uomo di 80 anni, che nonostante l’età avanzata, non vuole aiuto e assistenza da sua figlia Anne (Olivia Colman). L’anziano, però, ha davvero bisogno di cure, soprattutto perché la sua mente inizia a vacillare a causa della demenza senile.

Giorno dopo giorno Anthony perde la percezione della realtà, che sotto i suoi occhi inizia a mutare in qualcosa di estraneo. Fatica a riconoscere anche la stessa Anne, che gli appare diversa e sconosciuta. E inizia a dubitare della sua mente, dei suoi cari e di tutto ciò che ha intorno. Addolorata, Anne vede suo padre rinchiudersi sempre più in se stesso e il non essere riconosciuta da lui le appare come un lutto. Ha perso il genitore, nonostante questi sia ancora vivo

La recensione di MyMovies.it

Esordio alla regia del drammaturgo francese Florian Zeller, The Father è un dramma da camera elegante, essenziale e devastante dal punto di vista emotivo. Non certo il primo film a trattare le pene della terza età e in particolare i temi della demenza senile. Stupisce però lo spettatore che ragionevolmente potrebbe aspettarsi un trattamento pieno di denso sentimentalismo.

Recensione di Tommaso Tocci. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

“The Father – Nulla è come sembra” scheda e recensioni del film – La recensione di SentieriSelvaggi.it

The Father non è il primo film a trattare di Alzheimer o demenza senile. Ma si distingue nel modo in cui la racconta: attraverso lo sguardo di chi ne è vittima. Mostrando ciò che vede, sente, vive. Due interpreti maestri dell’emotività controllata portano addosso il peso di una storia, o forse non storia. Un esperimento che parte dal teatro e passa per il cinema, ma che soprattutto vuole essere un’esperienza multimediale di narrazione. In cui vengono manipolati luogo, tempo e spazio per arrivare a un fine.

Siamo lontani dall’effetto de Il sesto senso o di Fight Club. Non si cerca di “imbrogliare” lo spettatore attraverso la distorsione della realtà. Ma di renderlo partecipe a questa forma di verità che esiste, che accade. Come Fincher ha dato al pubblico gli stessi occhi e orecchie di Edward Norton, facendolo entrare nella sua mente psicotica, Zeller fa lo stesso senza necessità del colpo di scena finale. Il pubblico, messo in una condizione di sovrapercezione, qui è consapevole da subito del problema che affligge i personaggi. Ed é importante che lo sappia. Un gioco che spinge a chiedersi chi sia realmente il protagonista: gli attori o gli spettatori?

Recensione di Roberta Loriga. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di CiakMagazine.it

L’adattamento cinematografico della propria pièce del 2012, Le Père, realizzato dallo stesso Zeller dopo quello di Philippe Le Guay con Jean Rochefort (Florida, 2015), chiude porte e finestre, costringendoci nelle due camere e cucina che sono diventate la vita – reale o meno – dello straordinario protagonista.

Del quale condividiamo i dubbi, nella speranza che possa aver ragione lui, che sia vittima della crudeltà umana e non peggio. Location e dialoghi denunciano ovviamente l’origine teatrale del testo, senza mai togliere respiro all’azione o diminuirne l’efficacia. E rivelando una dote ulteriore del regista esordiente, che consigliamo di non perdere di vista.

Recensione di Mattia Pasquini. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

