“The Batman” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Warner Bros

Genere: Azione, poliziesco, drammatico

Anno: 2022

Regia: Roger Michell

Cast: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Jayme Lawson, Con O’Neill, Max Carver, Mark Killeen, Barry Keoghan

Durata: 185 minuti

Paese: USA

Voto (media ponderata): 3.5 (su 5)

La trama

Bruce Wayne, alias Batman, combatte la criminalità e corruzione a Gotham City già da due anni, ma le persone di cui si può fidare sono pochissime. Visto che la corruzione arriva fino agli alti vertici della legge. Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham lasciando una serie di indizi criptici, Batman indaga nel cuore nero della città. E incrocia il suo cammino con Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias il Pinguino, Edward Nashton, alias l’Enigmista e il boss della mala Carmine Falcone. Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

“The Batman” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

Matt Reeves si lascia alle spalle il pop di Burton, la muscolarità mitologica, ideale e apollinea di Nolan, e fa sua la lezione del Joker di Todd Phillips, del grunge e di un presente oscuro. Senza pretese di originalità, superflue quasi, nell’era dei requel, The Batman mescola e rielabora influenze e citazioni. Per tratteggiare un film scurissimo, cupissimo, antispettacolare. Con un protagonista, una storia e dei personaggi che sono caratterizzati da un’umanità comune e quotidiana, tutt’altro che supereroica. Per ribadire che, non solo al cinema, non solo a Gotham, la rabbia e la vendetta sono niente senza la speranza.

Recensione di Federico Gironi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MyMovies.it

“The Batman” risponde alla domanda: cosa succederebbe se al taglio già più o meno realistico di Nolan si aggiungessero le tonalità ancora più cupe di David Fincher? Prevedibilmente, il risultato è il supereroe più serioso ed emo di sempre. Tra pretese di realismo e atmosfere noir, Reeves presenta il supereroe più serioso ed emo di sempre.

Recensione di Andrea Fornasiero. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Soddisfazione e godimento davanti a un cinecomic maturo, complesso e cupo. Abbiamo apprezzato tantissimo la cura con cui Matt Reeves ha miscelato il meglio dei fumetti, dei film e dei videogiochi dedicato al Cavaliere Oscuro per forgiare il suo personale Batman. Un personaggio non ancora maturo e non più acerbo, pieno di rancore, ma alla ricerca di una luce per ritrovare un briciolo di speranza. Il tutto raccontato da un thriller che funziona e intriga, impreziosito da un nemico memorabile come l’Enigmista. Un nuovo, grande Batman è possibile, ed è finalmente tra noi.

Recensione di Giuseppe Grossi Voto: 5 (su 5) – Leggi la recensione completa

