Tgv deraglia in Francia per il crollo di un terrapieno venti i feriti uno grave

Ferruccio Pinotti per corriere.it

Sono almeno una ventina le persone ferite (22 è il numero aggiornato alle 12 di giovedì), di cui una in condizioni gravi, nell’incidente del treno ad alta velocità sulla tratta Strasburgo-Parigi nei pressi di Ingenheim. E’ quanto annunciano le autorità francesi. Il ferito in condizioni gravi sarebbe il conducente del Tgv deragliato questa mattina e che secondo l’emittente BFM-TV è stato elitrasportato in ospedale.

«Abbiamo sentito l’impatto e improvvisamente abbiamo realizzato che il treno era finito fuori dai binari. Per lunghi secondi ha rallentato inclinandosi leggermente su un lato», dice un testimone citato dalla rete all news. È il primo incidente del treno superveloce francese dall’avvio della sua operatività nel 1981. L’incidente del Tgv, spiega la società ferroviaria, sarebbe stato causato dal crollo di un terrapieno. Le persone rimaste ferite, tra i 348 passeggeri a bordo, sono in fase di valutazione medica.

da repubblica.it

Il Tgv Strasburgo- Parigi questa mattina è uscito dai binari provocando il ferimento di 20 persone. Il ferito in condizioni gravi sarebbe il conducente che secondo l’emittente Bfm-Tv dovrebbe essere elitrasportato in ospedale. “Abbiamo sentito l’impatto e improvvisamente abbiamo realizzato che il treno era finito fuori dai binari. Per lunghi secondi ha rallentato inclinandosi leggermente su un lato”, dice un testimone citato dalla rete all news.

L’incidente, ha dichiarato la società ferroviaria (Sncf), è stato causato dal crollo di un terrapieno. La “locomotiva è andata fuori dai binari vicino Ingenheim” a circa 30 km di a nord-ovest di Strasburgo, ha aggiunto la Sncf. È successo alle 7.45 sul troncone ferroviario “tra Ingenheim e Saessolsheim”, nella zona di Saverne, con 348 passeggeri a bordo. La locomotiva come anche i primi quattro vagoni sono usciti dai binari. Ma il macchinista è comunque riuscito ad azionare il freno d’emergenza “per mettere in sicurezza i viaggiatori”, ha precisato il portavoce della Sncf.

Al momento dell’impatto il treno viaggiava a 270 km/h. Un centinaio di pompieri e 37 automezzi sono stati mobilitati per prestare soccorso e assistenza alle vittime. Deviata nei due sensi la circolazione ferroviaria, con conseguenti ritardi. Mentre il sindaco di Ingenheim ha messo a disposizione una sala per accogliere i passeggeri in difficoltà. In totale sono almeno 21 i feriti incluso il macchinista, l’unico che al momento risulta in condizioni gravi.

