“Tg4 oggi” 27 dicembre 2020 edizione delle 18.55 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

“Tg4 oggi” 27 dicembre 2020, edizione delle 18.55, è il telegiornale di Rete 4. Nasce grazie alla concessione della diretta alle reti private, va in onda per la prima volta nel 1991, diretto da Edvige Bernasconi. Con un’edizione straordinaria, fu il primo telegiornale in Italia a dare notizia degli attentati in Usa nel 2001. Nel 2012, lo storico direttore, Emilio Fede, lascia il posto a Giovanni Toti. Con lui il TG4 inizia ad avere forti cambiamenti.

Il nuovo direttore elimina la rubrica Sipario e le meteorine, sostituite dai meteorologi del Centro Epson Meteo. Alla conduzione si alternano Francesca Romanelli, Giuliana Fiorentino, Manuela Boselli e Giuseppe Brindisi. Attualmente, la direzione è di Rosanna Ragusa.

“Tg4 oggi” 27 dicembre 2020, edizione delle 18.55, è come di consueto il contenitore in cui vengono fornite le principali notizie di giornata. Nel 2014, Giovanni Toti entra in politica e lascia il posto a Mario Giordano. Due anni più tardi, per pochi mesi, la direzione del notiziario è nelle mani di Alessandro Cecchi Paone. Dal 2017 si rinnova la grafica della sigla, anche se la musica rimane la stessa.

Dal 2018, a capo della testata arriva Gerardo Greco. Quest'ultimo porta con sé un restyling che porta a una rivoluzione del logo, della grafica, dello studio e anche della siglia. Attualmente, la direzione è di Rosanna Ragusa. Insomma, come di consueto, vengono fornite le principali notizie di giornata.

