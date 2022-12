Vuoi guardare il video di “Tg2 Post” Rai 2 puntata oggi 2 dicembre 2022?

“Tg2 Post” Rai 2 puntata oggi 2 dicembre 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Tg2 Post” Rai 2, puntata oggi 2 dicembre 2022, è il programma che Gennaro Sangiuliano, e il direttore di Rai 2, Carlo Freccero idearono nel 2019. Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale. Inoltre, iniziò il 18 febbraio 2019 ed è trasmesso subito dopo il Tg2 delle 20:30 per venti minuti, tutta la settimana. Comunque, è il programma ideato nel 2019 dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, e dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero.

Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale. Inoltre, iniziò il 18 febbraio 2019 e va in onda subito dopo il Tg2 delle 20:30 per venti minuti, dal lunedì al venerdì. Tuttavia, è il programma ideato nel 2019 dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, e dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero. Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale.

“Tg2 Post” RaiPlay, puntata oggi 2 dicembre 2022, è il programma ideato nel 2019 dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, e dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero. Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale. Inoltre, iniziò il 18 febbraio 2019 e va in onda subito dopo il Tg2 delle 20:30 per venti minuti, dal lunedì al venerdì. Comunque, è il programma ideato nel 2019 dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, e dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero.

Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale. Inoltre, iniziò il 18 febbraio 2019 e va in onda subito dopo il Tg2 delle 20:30 per venti minuti, dal lunedì al venerdì. Tuttavia, è il programma ideato nel 2019 dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, e dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero. Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale.

“TG2 POST” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 2 DICEMBRE 2022

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO