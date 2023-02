Vuoi guardare il video di “Tg2 Post” Rai 2 ospiti puntata di oggi 16 febbraio 2023?

“Tg2 Post” Rai 2 ospiti puntata di oggi 16 febbraio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Tg2 Post” Rai 2 ospiti puntata di oggi 16 febbraio 2023, è il programma che Gennaro Sangiuliano, e il direttore di Rai 2, Carlo Freccero idearono nel 2019. Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale. Inoltre, iniziò il 18 febbraio 2019 ed è trasmesso subito dopo il Tg2 delle 20:30 per venti minuti, tutta la settimana. Comunque, è il programma ideato nel 2019 dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, e dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero.

Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale. Inoltre, iniziò il 18 febbraio 2019 e va in onda subito dopo il Tg2 delle 20:30 per venti minuti, dal lunedì al venerdì. Tuttavia, è il programma ideato nel 2019 dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, e dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero. Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale.

“Tg2 Post” RaiPlay, puntata stasera conduttrice 16 febbraio 2023, è il programma ideato nel 2019 dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, e dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero. Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale. Inoltre, iniziò il 18 febbraio 2019 e va in onda subito dopo il Tg2 delle 20:30 per venti minuti, dal lunedì al venerdì. Comunque, è il programma ideato nel 2019 dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, e dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero.

Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale. Inoltre, iniziò il 18 febbraio 2019 e va in onda subito dopo il Tg2 delle 20:30 per venti minuti, dal lunedì al venerdì. Tuttavia, è il programma ideato nel 2019 dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, e dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero. Per, poi, dotare la rete di un programma d’approfondimento dopo l’edizione serale del telegiornale.

“TG2 POST” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA STASERA CONDUTTRICE 16 FEBBRAIO 2023

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO