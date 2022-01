Vuoi guardare il video di “Tg2” di oggi 22 gennaio 2022 edizione delle 20.30?

“Tg2” di oggi 22 gennaio 2022, edizione delle 20.30 è il telegiornale di Rai 2. Nacque il 15 marzo 1976, diretto da Andrea Barbato. All’indomani della riforma della RAI che prima trasmetteva la stessa testata giornalistica nota semplicemente come Telegiornale su ciascuno dei due canali televisivi di Stato. Questi prima si chiamavano Programma Nazionale (che poi divenne Rai 1) e Secondo Programma (futura Rai 2).

Alla conduzione, si alternano Adele Ammendola, Ilaria Capitani, Maurizio Martinelli, Maria Concetta Mattei, Manuela Moreno, Luca Salerno e Maria Antonietta Spadorcia.

“Tg2” di oggi 22 gennaio 2022, edizione delle 20.30, come di consueto, vengono fornite le principali notizie di giornata. Va in onda dalla Palazzina D del Centro di produzione Rai di Saxa Rubra a Roma. Nel 2012 diviene il primo telegiornale della RAI a trasmettere nel formato d’immagine in 16:9. Inoltre, è l primo assoluto in Italia (limitatamente alle reti nazionali) ad andare in onda in alta definizione.

L’attuale direttore è Gennaro Sangiuliano. La sigla si chiude con tre note secche (1987-1995 con Mi (bemolle)-Fa-Si (bemolle), 1995-2012 con Re-Fa-Sol. Dal 2013 con 2013 con Sol-Si (bemolle)-Do). L’ideazione fu del compositore romano Angelo Talocci e da ultimo riarrangiata da Daniele Ronda. In precedenza la melodia era opera di Gianfranco Baldazzi prima e di Gianni Oddi poi. Comunque, è lo spazio che fornisce le principali notizie di giornata.

