“Tg1” di oggi 22 gennaio 2022 delle 13.30 (VIDEO)

“Tg1 oggi” di oggi 22 gennaio 2022 “Tg1” edizione delle 13.30 è, poi, il telegiornale di Rai 1. Nasce, inoltre, nel 1976, sotto la direzione di Emilio Rossi. Tutto ciò, poi, all’indomani della riforma della Rai, che prima trasmetteva la stessa testata giornalistica su ciascuno dei due canali televisivi di Stato. Inoltre, all’epoca questa testata era nota semplicemente come Telegiornale. Ad ogni modo, è il telegiornale di Rai 1. Poi, nasce nel 1976, sotto la direzione di Emilio Rossi. Tutto ciò, inoltre, all’indomani della riforma della Rai.

I due canali televisivi, invece, erano Programma Nazionale (oggi Rai 1) e, poi, Secondo Programma (futura Rai 2). Inoltre, alla conduzione, si alternano Valentina Bisti, Marco Frittella, Maria Soave e poi, Alessio Zucchini. Dunque, è il telegiornale di Rai 1. Nasce, poi, nel 1976, sotto la direzione di Emilio Rossi. Tutto ciò, inoltre, all’indomani della riforma della Rai. All’epoca questa testata era nota semplicemente come Telegiornale.

“Tg1 oggi” di oggi 22 gennaio 2022, edizione delle 13.30, è, poi come di consueto, il contenitore in cui vengono fornite le principali notizie di giornata. Inoltre, il notiziario va in onda dal Centro di produzione Rai di Saxa Rubra, a Roma. Dal 2018 alla direzione troviamo Giuseppe Carboni. Già dall’epoca delle trasmissioni sperimentali, adotta come sigla il tema musicale appositamente composto dal musicista napoletano Egidio Storaci. Ad ogni modo, è il telegiornale di Rai 1. Nasce nel 1976, sotto la direzione di Emilio Rossi. Tutto ciò all’indomani della riforma della Rai.

Tale tema è basilarmente rimasto invariato nel corso degli anni, pur subendo numerosi riarrangiamenti. Per la sigla delle edizioni straordinarie, a partire dal 2004 la musica ha un arrangiamento leggermente diverso da quello usato per la sigla di tutte le edizioni. Tale arrangiamento, dal 2014 è più breve e vanta una composizione scritta da Nicola Piovani. Insomma, come di consueto, vengono fornite le principali notizie di giornata. Il notiziario va in onda dal Centro di produzione Rai di Saxa Rubra, a Roma.

TG 1 22 GENNAIO 2022 EDIZIONE DELLE 13.30: GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

