Terremoto oggi in provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna a Forlimpopoli magnitudo 2.8

Terremoto oggi in provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna a Forlimpopoli magnitudo 2.8

da ilmeteo.it

Il 07 Ottobre 2021 ore 19:18 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 e profondità 21.9 km a Forlimpopoli (FC). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.8 è classificato come terremoto “molto leggero”. E descritto nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi.

Terremoto a Tokyo almeno 20 feriti e interruzioni ai trasporti

Terremoto a Tokyo almeno 20 feriti e interruzioni ai trasporti

da tg24.sky.it

Terremoto in Giappone, a Tokyo. Sono almeno 20 i feriti causati dal sisma. Che ha provocato anche un lungo blocco dei trasporti cittadini e interruzioni alla fornitura idrica in alcune aree della capitale. Oltre a parziali blackout elettrici. Subito dopo il sisma di magnitudo 5.9, rivisto al ribasso dal 6.1 dall’Agenzia meteorologica giapponese (Jma). Le principali linee ferroviarie e il sistema della metropolitana sono state sospese. Causando lunghe code dei passeggeri alla ricerca di metodi di trasporto alternativi.

L’ultima volta che si è registrato un sisma di tale intensità nella capitale nipponica è stato nel marzo 2011. La data della catastrofe di Fukushima, che causò il successivo tsunami lungo la costa nordorientale dell’arcipelago. Anche se il terremoto è stato avvertito intensamente a Tokyo, i sismologi avvertono che il sisma non è comparabile dato per probabile nei prossimi 25-30 anni, di proporzioni più devastanti e con ingenti perdite di vite umane.

Il Giappone è una zona molto sismica. Perché si trova nella Cintura di fuoco del Pacifico, una fascia geografica dove le placche oceaniche convergono e scivolano sotto le placche continentali. E nella quale si calcola che avvenga il 90% dei terremoti mondiali.

Terremoto a Forlimpopoli del 2,7: allarme e paura

Terremoto a Forlimpopoli del 2,7: allarme e paura

da ilrestodelcarlino.it

Cesena, 7 ottobre 2021 – Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 è stata avvertita nelle province di Forlì e Cesena alle 19,18. L’epicentro era a tre chilometri a est di Forlimpopoli. Più o o meno a metà strada tra le due città, dove è stato chiaramente avvertito, così come a Bertinoro.

La scossa – secondo le prime testimonianze – è stata breve, ma intensa ed è stata avvertita nei dintorni generando non poche preoccupazione. E alle 22.19, di nuovo, ne è stata avvertita un’altra, di magnitudo 2.3. Il ritorno del terremoto ha attivato subito un tam tam sui social network, si è sentita chiaramente anche nei piani bassi delle abitazioni. Sono in corso verifiche, ma non dovrebbero esserci danni alle persone e nemmeno alle abitazioni.

