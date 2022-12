Vuoi guardare il video di “Telethon” Rai puntata 17 dicembre 2022?

“Telethon” Rai puntata 17 dicembre 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Telethon” Rai, puntata 17 dicembre 2022, è l’evento, condotto da alcuni tra i volti più amati della tv, in diretta dallo Studio 5 Fabrizio Frizzi. E’, poi, la consueta maratona realizzata in collaborazione con Fondazione Telethon. Per, inoltre, raccogliere fondi. In favore, poi, della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Comunque, è l’evento, condotto da alcuni tra i volti più amati della tv, in diretta dallo Studio 5 Fabrizio Frizzi. E’, poi, la consueta maratona realizzata in collaborazione con Fondazione Telethon.

“TELETHON” RAI GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 17 DICEMBRE 2022

