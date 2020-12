Vuoi guardare il video di “Telethon Nessuno si salva da solo” RaiPlay?

“Telethon Nessuno si salva da solo” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Telethon Nessuno si salva da solo” RaiPlay è un documentario che racconta l’anno della pandemia per la Fondazione Telethon e i suoi protagonisti. Attraverso, poi, lo sguardo e la curiosità di una inedita Cristiana Capotondi. In ogni incontro, inoltre, emerge una storia appassionante del singolo dentro la storia più grande. Quella, poi, del valore imprescindibile della ricerca scientifica. Comunque, è un documentario che racconta l’anno della pandemia per la Fondazione Telethon e i suoi protagonisti.

