Vuoi guardare il video di “Tali e quali” RaiPlay puntata 21 gennaio 2023?

“Tali e quali” RaiPlay puntata 21 gennaio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Tali e quali” RaiPlay, puntata 21 gennaio 2023, è lo show musicale condotto da Carlo Conti. Poi, personaggi non famosi si sfidano tra loro trasformandosi in un’icona musicale. Inoltre, a giudicarli troviamo Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. Comunque, è lo show musicale condotto da Carlo Conti. Poi, personaggi non famosi si sfidano tra loro trasformandosi in un’icona musicale. Inoltre, a giudicarli troviamo Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa.

“TALI E QUALI” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 21 GENNAIO 2023

