Tale e Quale Show Malgioglio continua a massacrare la Parietti “Sembrava avessi un demone dentro”

da tuttogossipnews.it

Nuova puntata di Tale e Quale Show, nuove critiche per Alba Parietti. Dopo aver vestito i panni di Patty Bravo, la conduttrice ha rappresentato sul palco Guesch Patti, cantando “Etienne”. Tuttavia, la sua performance non sembra aver convinto tutti. Cristiano Malgioglio, ancora una volta, non si è risparmiato: “Non so da che parte iniziare cara la mia Alba Parietti. Tu continui a dire che questo è stato il tuo cavallo di battaglia”.

“A me però fa tanta tenerezza questo cavallo, perché tu la battaglia l’hai persa, tesoro”. Il cantante, che già aveva criticato le prove di Alba, ha proseguito: “Eri talmente fredda, come un ghiacciolo alla menta. Per niente sensuale, dico davvero. Poi a un certo punto era come se avessi un demone dentro. Ma c’è per caso un esorcista da queste parti? L’altra volta hai detto che andrai all’inferno. Io però all’inferno ho molti amici e non ti vogliono nemmeno lì”.

Giorgio Panariello, altro membro della giuria dello show targato Rai, ha poi rivelato un aneddoto che ha per protagonista proprio Malgioglio: “Prima è venuto da me Cristiano e mi ha detto ‘Alba è imParazzante. Io invece volevo scagliare una lancia in suo favore. Mi ha ricordato quel pezzo molto bene.

Poi era molto sensuale ed ha azzeccato il timbro con la voce”. A onor del vero, anche Loretta Goggi ha dimostrato di aver apprezzato la performance della Parietti: “L’ho trovato un bel numero. La parrucca però non c’entra niente con quella di lei. Conosco bene la Patti, devo dire che non ricordavo avesse usato questo look. Però per il resto a me Alba è piaciuta”.

