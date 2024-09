19 Settembre 2024

“Tale e quale Sanremo” RaiPlay streaming puntata 20 settembre 2024 (VIDEO)

Il pubblico attende con impazienza la nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Carlo Conti ha svelato, poi, il cast di questa quattordicesima edizione, che promette di essere un mix esplosivo di talento e intrattenimento. Lo show, inoltre, porterà sul palco giovani artisti emergenti e volti noti della scena televisiva.

Il cast di “Tale e Quale Show” – 20 settembre 2024

Il cast, composto da volti freschi e artisti conosciuti, garantirà un’edizione dinamica. Tra i concorrenti ci sono Justine Mattera, Amelia Villano e Kelly Joice. Giulia Penna e Verdiana Zangaro rappresenteranno poi la nuova generazione di artisti italiani, portando sul palco la loro versatilità. Il pubblico avrà inoltre il piacere di vedere Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli, pronti a sorprendere con performance straordinarie. Non mancheranno i momenti di intrattenimento offerti da Thomas Bocchimpani e Feysal Bonciani, che si misureranno con imitazioni ambiziose. A completare il cast ci sono Massimo Bagnato e Simone Annichiarico, che aggiungeranno ulteriori sfumature allo show.

Una giuria rinnovata per “Tale e Quale Show”

Non solo il cast, ma anche la giuria vedrà poi delle importanti novità. Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio torneranno a giudicare le performance. Accanto a loro ci sarà Alessia Marcuzzi, pronta a portare freschezza al tavolo dei giudici. Ogni puntata, inoltre, vedrà la partecipazione di un quarto giurato “vip”, una scelta che sicuramente porterà curiosità e dinamismo.

Tanta musica e trasformazioni su Rai 1

Lo show non deluderà gli spettatori amanti della musica e delle trasformazioni. I concorrenti, infatti, si sfideranno nell’arte dell’imitazione, riproponendo poi le performance delle star della musica italiana e internazionale. Il pubblico avrà la possibilità di vedere i partecipanti calarsi nei panni di icone musicali, replicandone gesti, movimenti e canzoni. Le esibizioni verranno trasmesse in streaming su RaiPlay, offrendo poi una comoda opzione per chi non riuscirà a seguire la diretta.

Dove vedere la replica di “Tale e Quale Show”

Chi non riuscirà a vedere la puntata in diretta, potrà poi recuperare lo spettacolo su RaiPlay. La piattaforma consente di rivedere le performance e le divertenti imitazioni in qualsiasi momento. Grazie a RaiPlay, lo show potrà essere seguito anche in streaming, offrendo così un’esperienza completa e accessibile ovunque.

Conclusione

La quattordicesima edizione di “Tale e Quale Show” promette di essere ricca di sorprese, risate e grandi performance. Il cast di artisti sarà pronto a stupire, con la giuria che saprà dare, puntualmente, i giusti giudizi. Non perdete l’occasione di seguire “Tale e Quale Show” in diretta, poi rivedere le repliche su RaiPlay, e immergervi nello spettacolo della musica e delle trasformazioni.

