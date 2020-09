Vuoi guardare il video di “Take Five” film streaming ita?

“Take Five” film streaming ita (VIDEO)

da raiplay.it

“Take Five” film streaming ita è la storia di Gaetano, un ricettatore, che decide di mettere in piedi una banda di rapinatori. Per tentare, poi, un colpo a una importante banca napoletana. Si rivolge, così, a Sas, un fotografo di matrimoni, ex rapinatore e cardiopatico. Inoltre, a O’ Sciomen, un leggendario rapinatore appena scarcerato. Poi, a Ruocco, un pugile squalificato a vita e infine Carmine, un idraulico con il vizio del gioco. Film, inoltre, per la regia di Guido Lombardi, con Peppe Lanzetta, Carmine Paternoster, Salvatore Ruocco, Salvatore Striano.

