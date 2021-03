Vuoi guardare il video di “Svegliati amore mio fiction” prima puntata?

“Svegliati amore mio fiction” prima puntata (VIDEO)

da mediasetplay.it

“Svegliati amore mio fiction”, prima puntata, è la storia di Nana, una madre, una moglie e, prima ancora, una donna coraggiosa e animata da un profondo senso di giustizia. La vita, poi, cambia per sempre quando sua figlia si ammala improvvisamente. La scoperta, inoltre, di altri casi simili al suo fa sorgere in lei un dubbio atroce. La causa di tutto, infatti, potrebbero essere le emissioni di una fabbrica a pochi passi da casa, la stessa per cui lavora suo marito.

