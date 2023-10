11 Ottobre 2023

Vuoi guardare il video di “Striscia La Notizia” puntata intera di oggi 12 ottobre 2023?

“Striscia La Notizia” puntata intera di oggi 12 ottobre 2023 (VIDEO)

da mediasetplay.it

Il 12 ottobre 2023 segna un giorno importante per uno dei programmi più iconici della televisione italiana: “Striscia la Notizia”. Dunque, questo show satirico di informazione si prepara a festeggiare ben 35 anni di impegno civico e sociale al fianco dei cittadini. Confermandosi, infatti, come il programma satirico di informazione più longevo al mondo per numero di puntate, “Striscia la Notizia” si appresta a una grande celebrazione il prossimo 7 novembre.

La Squadra Affiatata dietro al Bancone

Uno dei segreti del successo di “Striscia la Notizia”, poi, è la coppia affiatata di conduttori, formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che si trova ormai al terzo anno insieme. La loro chimica e il loro talento nel trattare temi complessi con un tocco di satira hanno contribuito, infatti, a mantenere il programma al vertice della classifica dei programmi televisivi più amati dagli italiani.

Le Veline, i Volti Iconici

Tra gli elementi iconici di “Striscia la Notizia”, poi, ci sono le Veline, che continuano a deliziare il pubblico con il loro fascino e la loro simpatia. La mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca sono state confermate per questa stagione e promettono di regalare momenti di leggerezza e divertimento.

Inchieste Incisive e Impegno Civico

Ma “Striscia la Notizia”, infatti, non si limita all’umorismo e all’intrattenimento. Il programma è noto per le sue inchieste incisive e il suo impegno civico. Una squadra di inviati si sparge per l’Italia, ogni giorno, scendendo in strada e rischiando botte e insulti per smascherare abusi e soprusi con le loro inchieste. Molte di queste inchieste, poi, nascono dalle migliaia di segnalazioni inviate dai telespettatori che si rivolgono, spesso esasperati, al tg satirico per denunciare ingiustizie e truffe.

Stasera in Diretta su Canale 5

Per quanto riguarda la puntata di stasera, poi, i telespettatori potranno godere di un’altra serata ricca di satira, informazione e divertimento in diretta su Canale 5. La puntata del 12 ottobre 2023 promette di tenere alta l’asticella delle aspettative, con sketch divertenti, inchieste provocatorie e momenti di satira politica.

In conclusione, “Striscia la Notizia” continua a essere una pietra miliare nella televisione italiana, con la sua lunga storia di impegno civico, satira intelligente e divertimento di alta qualità. Confermandosi come il programma satirico di informazione più longevo al mondo, “Striscia la Notizia” è pronto per una grande celebrazione il prossimo 7 novembre. Non perdere la puntata di stasera su Canale 5 e rimani aggiornato sulle ultime anticipazioni e notizie dal mondo dello spettacolo e dell’informazione.

“STRISCIA LA NOTIZIA” STREAMINGGUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA STASERA 12OTTOBRE 2023

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

