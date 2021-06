Striscia la Notizia ex ballerine di Amici di Maria saranno le nuove veline ecco di chi si tratta

Striscia la Notizia ex ballerine di Amici di Maria saranno le nuove veline ecco di chi si tratta

Raniero J. De Bortoli per trashblog.it

Striscia la Notizia si appresta a un importante avvicendamento per quanto riguarda le veline che accompagnano il tappeto musicale del tg satirico con i loro stacchetti. Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia hanno detto addio al bancone di Striscia la Notizia. E ora l’attenzione mediatica è tutta puntata sulle ballerine che prenderanno il loro posto. Stando a recenti indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo, le nuove Veline del noto programma di Antonio Ricci non saranno sconosciute. Almeno ai telespettatori che hanno una certa familiarità con il palinsesto di Canale 5.

Alla corte di Antonio Ricci in qualità di veline approderanno infatti due ex ballerine che hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. La bionda Talisa Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti. Talisa ha partecipato alla diciannovesima edizione del talent di Maria De Filippi, arrivando alla fase del serale. E tornata nel 2021 nel programma come ballerina professionista. Giulia, concorrente di Amici 16, ha maturato le sue abilità e ha danzato anche nello show comico Colorado.

Guarda i canali tv in streaming

“RAI1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“REAL TIME” STREAMING LIVE GUARDA IL VIDEO

“GIALLO TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO