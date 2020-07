Vuoi guardare il video di “Striminzitic Show RaiPlay” puntata 3 luglio 2020?

“Striminzitic Show RaiPlay” puntata 3 luglio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Striminzitic Show RaiPlay” puntata 3 luglio 2020 è il programma con Renzo Arbore e Gegè Telesforo che ripercorrere la carriera del cantante e presentatore pugliese. Attraverso i programmi in archivio, poi, si ricostruisce la storia della televisione italiana e di come questa si sia evoluta nel tempo. L’artista, quindi, si serve di un piccolo televisore per ricordare con ironia e nostalgia le sue avventure negli studi.

Ma anche le tournée insieme all’Orchestra italiana. Il conduttore mostra un lato inedito di se stesso. Inoltre si immerge nel web per ricordare i talenti di un tempo, ma anche per scoprire quelli di oggi. Comunque, è il programma con Renzo Arbore e Gegè Telesforo che ripercorrere la carriera del cantante e presentatore pugliese. Attraverso i programmi in archivio, poi, si ricostruisce la storia della televisione italiana e di come questa si sia evoluta nel tempo. L’artista, quindi, utilizza un piccolo televisore.

“Striminzitic Show RaiPlay” puntata 3 luglio 2020 è il programma con Renzo Arbore e Gegè Telesforo che ripercorrere la carriera del cantante e presentatore pugliese. Attraverso i programmi in archivio, poi, si ricostruisce la storia della televisione italiana e di come questa si sia evoluta nel tempo. L’artista, quindi, si serve di un piccolo televisore per ricordare con ironia e nostalgia le sue avventure negli studi.

Ma anche le tournée insieme all’Orchestra italiana. Il conduttore mostra un lato inedito di se stesso. Inoltre si immerge nel web per ricordare i talenti di un tempo, ma anche per scoprire quelli di oggi. Comunque, è il programma con Renzo Arbore e Gegè Telesforo che ripercorrere la carriera del cantante e presentatore pugliese. Attraverso i programmi in archivio, poi, si ricostruisce la storia della televisione italiana e di come questa si sia evoluta nel tempo. L’artista, quindi, utilizza un piccolo televisore.

“STRIMINZITIC SHOW” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 3 LUGLIO 2020

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO