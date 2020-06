Vuoi guardare il video di “Striminzitic Show RaiPlay” puntata 25 giugno 2020?

“Striminzitic Show RaiPlay” puntata 25 giugno 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Striminzitic Show RaiPlay” puntata 25 giugno 2020 è il programma con Renzo Arbore e Gegè Telesforo che ripercorrere la carriera del cantante e presentatore pugliese. Attraverso i programmi in archivio, poi, si ricostruisce la storia della televisione italiana e di come questa si sia evoluta nel tempo. L’artista, quindi, si serve di un piccolo televisore per ricordare con ironia e nostalgia le sue avventure negli studi.

