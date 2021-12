“Strappare lungo i bordi” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Animazione

Anno: 2021

Ideatore: Zerocalcare

Voci: Zerocalcare, Valerio Mastandrea, Paolo Vivio, Chiara Gioncardi, Veronica Puccio, Ambrogio Colombo, Michele Foschini, Ezio Conenna, Alessandra Sani

Paese: Italia

Durata: 16-22 minuti

Episodi: 6

Voto (media ponderata): ♥♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

La serie ruota attorno a un viaggio che Zerocalcare e i suoi due amici di sempre, Sarah e Secco, devono affrontare. Nel corso degli episodi si susseguono racconti e flashback della vita del protagonista, passando dagli anni delle scuole medie, a quelli del liceo, fino a tornare al presente, raccontando la sua esistenza attraverso il sarcasmo e l’ironia che contraddistinguono il personaggio. Durante il viaggio Zerocalcare cerca in tutti i modi di distrarsi da quello che la sua coscienza (un armadillo dalle sembianze antropomorfe che lo accompagna da sempre) vuole ricordargli: il motivo per cui i tre amici si stanno dirigendo in treno verso la città di Biella.

“Strappare lungo i bordi” scheda e recensione della serie tv Netflix – La recensione di MoviePlayer.it

Applaudiamo con decisione la serie Netflix. Lontano dall’essere solo semplice divertimento, l’opera di Zerocalcare fa quello che i capolavori compiono meritandone la definizione. Essere un’opera stratificata, intelligente, capace di arrivare al grande pubblico e definire un’intera generazione. Si ride e si riflette molto, grazie a una voce unica nel panorama italiano, colma di talento per lo storytelling. Davvero imperdibile.

Recensione di Matteo Maino. Voto: 5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di it.ign.com

Per quanto mi riguarda Strappare Lungo i Bordi è qualcosa di perfettamente riuscito, in cui è difficile riscontrare effettivi difetti (detto che la serie non fa nulla di diverso per far piacere Zerocalcare a chi non piace Zerocalcare). E che, al prezzo di risultare banale con le solite frasi fatte, offre qualcosa superiore alla somma delle sue parti. Se c’è qualcosa che può non andare a genio è la sua brevità. Ma questo perché sono un maledetto accollo, insensibile alle fatiche dell’eremita di Rebibbia.

Recensione di Davide ‘Ambro’ Ambrosiani. Voto: 5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di LegaNerd.com

Strappare Lungo I Bordi ci da la conferma del grande talento poliedrico di Zerocalcare. Della sua capacità di rappresentare letteralmente le gioie e i dolori della sua generazioni, tra difetti e pregi, ansie e passioni. Un racconto animato carico di ritmo e dinamismo che scorre, intrattiene e coinvolge lo spettatore dal primo all’ultimo frame, senza mai annoiare ma emozionando sempre. Una giostra di emozioni che va dal momento più frivolo a quello più intimo. Un lavoro complesso ed ambizioso che porta Michele Rech su un gradino ancora più alto. Augurandoci che questo sia solo l’inizio di un’avventura nel mondo dell’animazione ancora più grande.

Recensione di Gabriella Gilberti. Voto: 4.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

