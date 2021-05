Strage di api il dolore di Mattia Landra viene ripagato “Donazioni record ma vorrei fossero ancora vive” (VIDEO)

Strage di api il dolore di Mattia Landra viene ripagato “Donazioni record ma vorrei fossero ancora vive” (VIDEO)

Francesco Doglio per repubblica.it

L’obiettivo minimo di 15 mila euro è già stato triplicato. Oltre 45 mila euro in poco più di 24 ore, con donazioni anche di mille euro e in arrivo da tutta Italia. Dunque, non si era mai vista una catena di solidarietà così veloce ed efficace sui social. Il beneficiario, poi, è Mattia Landra, 33 anni, apicoltore della Valle Maira. Al quale, dunque, i vandali hanno distrutto settanta arnie posizionate a Candia, nel Canavese. Per, poi, sfruttare la fioritura dell’acacia. Così, siamo andati ad incontrarlo per farci raccontare la sua storia: ecco cosa ci ha detto.

STRAGE DI API IL DOLORE DI MATTIA VIENE RIPAGATO “DONAZIONI RECORD MA VORREI FOSSERO ANCORA VIVE” (VIDEO)

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“REAL TIME” STREAMING LIVE GUARDA IL VIDEO

“GIALLO TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“20 MEDIASET” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“RAI 4” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“IRIS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAIMOVIE” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI PREMIUM” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“LA 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“QVC ITALIA” DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“FOOD NETWORK” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“CINE34” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“FOCUS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RTL 102.5” CANALE TV DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO