Vuoi guardare il video di “Stracult Rai 2” puntata 26 ottobre 2020?

“Stracult Rai 2” puntata 26 ottobre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Stracult Rai 2”, puntata 26 ottobre 2020, è il programma sulla storia del cinema, i B-Movie e le grandi opere della settima arte. E, poi, le chicche nostrane e internazionali, le novità in sala e in streaming, le produzioni cinematografiche più originali e bizzarre. Inoltre, il presente e il futuro del cinema al tempo del Covid. Intervengono, poi, i principali protagonisti, artisti e artigiani del cinema italiano e internazionale. Immancabili, inoltre i commenti ironici dei The Pills e di Gmax e i contributi musicali degli Statale 66.

