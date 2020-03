Vuoi guardare il video di “Stracult Live Show” puntata 19 marzo 2020?

“Stracult Live Show”, puntata 19 marzo 2020 (VIDEO)

Oggi, 19 marzo 2020, è andata in onda una puntata di di "Stracult Live Show". Si tratta del popolare magazine di cinema condotto da Fabrizio Biggio, Andrea Delogu e Marco Giusti insieme a G-Max.

La trasmissione ha ospitato servizi e interviste a registi e attori attuali e di culto. Spazio pure agli sketch dedicati ai film in sala, l’esordio in tv di giovani critici del web e le perfomance musicali degli Statale 66 di brani legati a film famosi.

