Vuoi guardare il video di “Stem” Rai Scuola puntata 29 gennaio 2022?

“Stem” Rai Scuola puntata 29 gennaio 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Stem” Rai Scuola, puntata 29 gennaio 2022, è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Poi, il divulgatore scientifico Davide Coero Borga incontra alcuni tra i maggiori esperti del mondo. Esperti, inoltre, della ricerca e dell’innovazione in vari ambiti del sapere scientifico. Per, poi, mostrare dal vivo cosa la scienza e la tecnologia possano fare per cambiare in meglio la vita di ognuno di noi. E, inoltre, come possano anche rappresentare un investimento per il futuro per i giovani che vi si avvicinino.

Comunque, è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Poi, il divulgatore scientifico Davide Coero Borga incontra alcuni tra i maggiori esperti del mondo. Esperti, inoltre, della ricerca e dell’innovazione in vari ambiti del sapere scientifico. Per, poi, mostrare dal vivo cosa la scienza e la tecnologia possano fare per cambiare in meglio la vita di ognuno di noi. E, inoltre, come possano anche rappresentare un investimento per il futuro.

“Stem” Rai Scuola, puntata 29 gennaio 2022, è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Poi, il divulgatore scientifico Davide Coero Borga incontra alcuni tra i maggiori esperti del mondo. Esperti, inoltre, della ricerca e dell’innovazione in vari ambiti del sapere scientifico. Per, poi, mostrare dal vivo cosa la scienza e la tecnologia possano fare per cambiare in meglio la vita di ognuno di noi. E, inoltre, come possano anche rappresentare un investimento per il futuro per i giovani che vi si avvicinino.

Comunque, è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Poi, il divulgatore scientifico Davide Coero Borga incontra alcuni tra i maggiori esperti del mondo. Esperti, inoltre, della ricerca e dell’innovazione in vari ambiti del sapere scientifico. Per, poi, mostrare dal vivo cosa la scienza e la tecnologia possano fare per cambiare in meglio la vita di ognuno di noi. E, inoltre, come possano anche rappresentare un investimento per il futuro.

“STEM” RAI SCUOLA GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 29 GENNAIO 2022

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO