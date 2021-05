Stasera in tv prima serata 9 maggio 2021 “12 anni schiavo” su Rete 4. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 9 maggio 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “La compagnia del cigno 2” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “The Rookie” (ore 21.05, TELEFILM) “Bull” (ore 21.50, TELEFILM)

Raitre – “Che tempo che fa” (ore 20, TALK-SHOW)

Rete 4 – “12 anni schiavo” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Canale 5 – “Avanti un altro! Pure di sera” (ore 21.20, QUIZ)

Italia 1 – “Tata Matilda e il grande botto” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

La7 – “Non è l’Arena” (ore 20.35, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Antonino Chef Academy“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “Supernanny“ (ore 21.25, REALITY)

20 [CANALE 20] – “The Losers” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Inheritance” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Identità violate” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai Movie [CANALE 24] – “Tristano & Isotta” (ore 21.10, FILM STORICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Fuga da Alcatraz” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

La 5 [CANALE 30] – “I circuiti dell’amore” (ore 21.10, FILM TV COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Missione eroica – I pompieri 2” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Grey’s Anatomy” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “88 minuti“ (ore 21.15, FILM THRILLER)

TV2000 [CANALE 28] – “Picciotti, che cosa vi ho fatto?” (ore 21.10, DOCUMENTI) “Sant’Antonio di Padova” (22.20, FILM TV BIOGRAFICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Pupetta – Il coraggio e la passione” (ore 21.10, FICTION)

Focus [CANALE 35] – “Gladiatori: tra storia e leggenda” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Il caso Spotlight” (ORE 21.10, FILM DRAMMATICO)

DMAX [CANALE 52] – “Border security: terra di confine” (ore 21.25, REALITY)

Spike [CANALE 49] – “Il giovane ispettore Morse” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Young Sheldon” (ore 21.15, TELEFILM)

Rai 5 [CANALE 23] – “Al di là del fiume e tra gli alberi” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “Cavalli di Battaglia” (ORE 21.20, VARIETA’)

Real Time [CANALE 31] – “90 giorni per innamorarsi: Lontano dagli Stati Uniti” (ore 21.35, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “I misteri di Brokenwood” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Colombo” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

