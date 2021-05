Stasera in tv prima serata 8 maggio 2021 “Point Break” su 20. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 8 maggio 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “L’oro di scampia” (ore 21.55, FILM TV DRAMMATICO)

Raidue – “FBI” (ore 21.05, TELEFILM) “Blue Bloods” (ore 21.50, TELEFILM)

Raitre – “Sapiens – Un solo pianeta” (ore 21.45, DOCUMENTI)

Rete 4 – “Milano 2020” (ore 21.20, FILM DOCUMENTARIO)

Canale 5 – “Amici” (ore 21.20, TALENT)

Italia 1 – “Madagascar 2 – Via dall’isola” (ore 21.20, FILM ANIMAZIONE)

La7 – “Un marito per Cinzia” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Tv8 [CANALE 8] – “Nella morsa del ragno“ (ore 21.30, FILM THRILLER)

Nove [CANALE 9] – “Suicidio apparente – Il caso Mario Biondo“ (ore 21.25, DOCUMENTI)

20 [CANALE 20] – “Point Break” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” (ore 21.20, FILM TV GIALLO)

Iris [CANALE 22] – “Ransom – Il riscatto“ (ore 21, FILM THRILLER)

Rai Movie [CANALE 24] – “Chesil Beach – Il segreto di una notte” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella“ (ore 21.10, FILM AVVENTURA)

La 5 [CANALE 30] – “L’isola dei famosi“ (ore 21.10, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “La collera del vento” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Lie to me” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Profumo“ (ore 21.15, FILM EROTICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Mickybo & me” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Le iene show” (ore 21.10, ATTUALITA’)

Focus [CANALE 35] – “Indagini ad alta quota” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Sedotta e abbandonata” (ORE 21.10, FILM COMMEDIA)

DMAX [CANALE 52] – “Kings of pain: la natura morde” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Stone” (ore 21.30, FILM DRAMMATICO)

Italia 2 [CANALE 66] – “Blu profondo” (ore 21.15, FILM THRILLER)

Rai 5 [CANALE 23] – “Sei personaggi in cerca d’autore” (ore 21.15, PROSA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Un passo dal cielo 6” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “L’ispettore Barnaby” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Poirot: dopo le esequie” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

A cura di Barbara Piergentili

