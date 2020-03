Stasera in tv prima serata 7 marzo 2020: “Albert Nobbs” su La7. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 7 marzo 2020. La guida tv

Stasera in tv prima serata 7 marzo 2020: “Albert Nobbs” su La7.

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Una storia da cantare” (ore 21.25, MUSICALE)

Raidue – “NCIS” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “Sapiens, un solo pianeta” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Rete 4 – “I due superpiedi quasi piatti” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “C’è posta per te” (ore 21.20, PEOPLE SHOW)

Italia 1 – “Kung fu Panda 2” (ore 21.20, FILM ANIMAZIONE)

La7 – “Albert Nobbs” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Tv8 [CANALE 8] – “Agente 007 – Thunderball – Operazione tuono” (ore 21.30, FILM SPIONAGGIO)

Nove [CANALE 9] – “Clandestino – Mafie italiane: ‘Ndrangheta” (ore 21.25, DOCUMENTI)

20 [CANALE 20] – “La fredda luce del giorno” (ore 21.00, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Narcos: Mexico” (ore 21.10, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “Il buio nell’anima” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “…e fuori nevica!“ (ore 21.15, PROSA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Indian – La grande sfida” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “L’amica geniale 2” (ore 21.10, FICTION)

Cielo [CANALE 26] – “Miranda” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Un sogno, una vittoria” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

La 5 [CANALE 30] – “Inga Lindstrom – Eredità contesa” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite: e poi” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Cine 34 [CANALE 34] – “Il bianco, il giallo, il nero” (ore 21.30, FILM WESTERN)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande fratello Vip” (ore 21.15, REALITY)

Mediaset Italia 2 [CANALE 120] – “Gremlins 2: La nuova stirpe” (ore 21.15, FILM FANTASTICO)

Top Crime [CANALE 39 ] – “LA signora in giallo: Vagone letto con omicidio” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv primaserata 7 marzo 2020: “Albert Nobbs” su La7.

STASERA IN TV PRIMA SERATA 6 MARZO 2020

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.