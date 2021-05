Stasera in tv prima serata 7 maggio 2021 “Quiz Show” su Tv2000. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 7 maggio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 7 maggio 2021 "Quiz Show" su Tv2000

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Top Dieci” (ore 21.25, GAME-SHOW)

Raidue – “NCIS” (ore 21.20, TELEFILM) “Clarice” (ore 22.05, TELEFILM)

Raitre – “Mother’s Day” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Quarto Grado” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “L’isola dei famosi” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “Transformers 5 – L’ultimo cavaliere” (ore 21.20, FILM FANTASY)

La7 – “Propaganda Live” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Indiana Jones e l’ultima crociata“ (ore 21.30, FILM AVVENTURA)

Nove [CANALE 9] – “Fratelli di Crozza“ (ore 21.25, FILM VARIETA’)

20 [CANALE 20] – “Il risolutore – A man apart” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Dalla Cina con furore” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Dante’s Peak – La furoa della montagna“ (ore 21, FILM THRILLER)

Rai Movie [CANALE 24] – “Black or white” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Chronicles Mysteries – L’uomo sbagliato“ (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Inga Lindstrom – L’amore non muore mai“ (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Mia moglie torna a scuola” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, Ange gardien” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Son de mar“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Quiz Show” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Attacco allo Stato” (ore 21.10, FICTION)

Focus [CANALE 35] – “Engineered” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Storie della tv” (ORE 21.10, DOCUMENTI) “Il segno delle donne” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Ingegneria perduta” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Il serpente all’ombra dell’aquila” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Oculus – Il riflesso del male” (ore 21.15, FILM HORROR)

Rai 5 [CANALE 23] – “Art Night” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “La guerra è finita” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Fuori menù” (ore 21.25, CUCINA)

Giallo [CANALE 38] – “Jack Taylor” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Chicago P.D.” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

